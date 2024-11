Via Merlo: dopo anni di annunci ancora nessuno stanziamento contro le infiltrazioni d’acqua nelle case popolari

Nell’ultimo Consiglio comunale è stata discussa la nostra interpellanza sulla situazione in cui si trovano i palazzi del “quadrilatero di Via Merlo” nel quartiere di Cisanello, in partic olare i civici 16-38: da anni si rilevano gravissime infiltrazioni di acqua e presenza di muffe, derivanti da problemi sulle terrazze, che hanno ripercussioni negative sulla salute di chi vive in questi appartamenti.

Ancora una volta abbiamo avuto la conferma che la Giunta Conti prende in giro i cittadini e le cittadine con annunci che sono regolarmente smentiti dai fatti. La notizia è che nemmeno nel 2024, nonostante le promesse fatte, l’amministrazione comunale ha stanziato le risorse per gli interventi di risanamento.

Eppure la Giunta precedente, sempre sotto il governo del Sindaco Conti, ha cominciato nel 2020 ad annunciare la partenza dei lavori. Non solo, la promessa di stanziare i fondi è stata una delle principali bandiere sia della precedente campagna elettorale che dell’ultima.

Insomma, ai cittadini si è raccontato che l’amministrazione avrebbe investito 450 mila euro per risolvere il problema strutturale. La realtà è stata ben differente: sono stati fatti piccoli interventi per circa 100 mila euro negli ultimi 6 anni, interventi tampone non risolutivi che altro non hanno fatto che sprecare risorse pubbliche tanto che i problemi delle case di Via Merlo sono esattamente gli stessi dal 2020 ad oggi.

Sappiamo bene che non si possono risolvere i problemi in un solo giorno, tuttavia non accettiamo che i cittadini possano essere imbrogliati da promesse elettorali mai mantenute.

L’assessora Bonanno, così come nel 2023, rispondendo ad una nostra interpellanza su una vicenda che seguiamo con gli inquilini da anni, ha dovuto ammettere che queste risorse non sono state affatto stanziate e che per le case di via Merlo ancora oggi non ci sono risposte.

La Giunta deve dare conto pubblicamente a chi in quelle case ci vive e una risposta sul perché anche oggi la verità che viene fuori è ben diversa da quanto è stato detto e raccontato negli ultimi anni.

Purtroppo la problematica di via Merlo non è un fenomeno isolato. Pisa vive un problema di manutenzione degli alloggi popolari e, in generale, lo stato delle case pubbliche è preoccupante in tutta la regione.

Quello che sorprende è che a fronte di alloggi con problematiche insostenibili per la salute di chi vi abita gli investimenti non vengano fatti e programmati con un percorso di lungo termine che metta al centro la dignità dell’abitare anche nei quartieri popolari.

La casa popolare non può e non deve essere un luogo dove ci si ammala, dove si vive in preda alle infiltrazioni e alle muffe. Gli inquilini di via Merlo ci hanno spesso raccontato di questo problema mentre altri affittuari ERP ci hanno mostrato case totalmente invivibili. I lavori non vengono fatti o sono fatti male: ricordiamo quanto accaduto a Sant’Ermete, dove si è sfiorata tragedia, ma anche le problematiche emerse nei nuovissimi alloggi di via Banti ai Passi.

Abbiamo poi fatto visita a tante persone, a San Giusto e a Cisanello, dove le comunità di quartiere sono forse meno forti e i cittadini e le cittadine si trovano ancora più soli a dover affrontare la fatica di una vita sempre più costosa in alloggi fatiscenti.

Nessuno si pone il problema se sia giusto continuare a far pagare il canone pieno a chi vive in alloggi pubblici che tutto sono meno che idonei ad un corretto godimento. Eppure queste di cui parliamo sono problematiche che in caso di locazione tra privati darebbero certamente origine a pesanti contenziosi.

La tutela legale è faticosa, lunga e talvolta molto costosa, ma se necessario è una strada che le persone dovranno intraprendere.

Oggi però parliamo di una responsabilità ancora più grave che è quella politica: un vero e proprio inganno elettorale giocato sulla vita di persone tra quelle con la condizione economica più fragile.

Chiediamo per questo che la Giunta Conti si assuma pubblicamente tutte le sue responsabilità.

