Via Sant’Orsola: si rimuova subito la vergognosa cancellata

Da qualche giorno l’accesso a vicolo Sant’Orsola è stato chiuso con una cancellata, trasformandola in una strada a fondo chiuso. Si tratta di un fatto inaudito con cui si cerca in qualche modo di privatizzare vie e piazze pubbliche, proibendone l’accesso, e ciò non può essere in alcun modo accettato. Chi ha preso questa decisione? Quando? E con quali motivazioni? Non esiste nessuna ragione plausibile che possa giustificare questa azione, che rischia di diventare un precedente pericolosissimo per ridisegnare le aree della nostra città e la loro accessibilità. Già in passato ci siamo opposti dapprima alle cancellate in Piazza del Duomo, poi in Piazza dei Cavalieri e ad altri tentativi di chiudere spazi pubblici della nostra città. Quanto accaduto in vicolo Sant’Orsola ci riporta alle epoche buie.

Chiediamo subito chiarimenti alla amministrazione comunale. Per quanto ci riguarda diciamo da subito e con forza che quel cancello deve essere subito rimosso.

Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione comunista – Pisa Possibile

