Vicopisano: la consigliera Giobbi si dimetta subito

Apprendiamo la notizia di un fatto increscioso ed inaudito che non dovrebbe mai accadere, tanto meno in un Consiglio Comunale:

A Vicopisano, nella seduta del 29 aprile, la consigliera di minoranza Marrica Giobbi ha contestato la partecipazione della consigliera con delega alla Memoria Angelica Rossi, al prossimo pellegrinaggio degli studenti ai campi di concentramento.

Il motivo? Il Comune le rimborserà le spese di viaggio, e la consigliera Giobbi l’ha definita “turista a scrocco” esibendo uno striscione in Consiglio Comunale, dimostrando così ignoranza, violenza verbale e mancanza di rispetto per il Consiglio e per il pellegrinaggio ai luoghi dello sterminio nazista che la Consigliera Rossi e gli studenti di Vicopisano si apprestano ad affrontare.

Ma soprattutto, dimostrando la sua inadeguatezza al ruolo di consigliera di minoranza che ricopre. Non solo perché, il rimborso (di soli 1000 euro) è legittimo, se questo rimuove gli ostacoli che impediscono l’esercizio del proprio ruolo di rappresentante istituzionale alla giovane consigliera Rossi, ma soprattutto, perché ci si deve solo vergognare a definire “turismo” il pellegrinaggio ai campi di concentramento nazisti.

Denunciamo, ancora una volta, la mancanza di qualsiasi cultura storica e civile, di certi rappresentanti politici della destra, che volutamente dileggiano il significato dei pellegrinaggi nei luoghi dello sterminio nazista, riducendoli a “località turistiche”, e l’impegno di tutti i soggetti, amministratori, scuole, insegnanti, famiglie, che da anni e con fatica si adoperano per mantenere viva nelle giovani generazioni la memoria di cosa è stato il nazifascismo e di quali orrori ha prodotto, e calpestano anche il significato che questi viaggi della memoria hanno per i giovani studenti.

L’inqualificabile condotta della consigliera Giobbi non è un caso isolato, sempre più rappresentanti politici della destra usano ogni occasione per sminuire e disprezzare la portata della memoria collettiva antifascista, come del resto abbiamo visto anche nelle celebrazioni di questo ultimo 25 aprile.

Ma riteniamo che non possiamo fermarci a denunciare e dimostrare sdegno per l’accaduto.

Quando un amministratore pubblico dimostra una totale inadeguatezza per il ruolo che ricopre e l’istituzione in cui si siede, non può restare al proprio posto.

Per questo, chiediamo con forza le dimissioni della consigliera Giobbi.

L’attacco alla conservazione della memoria delle atrocità del nazifascismo è anche un attacco alle fondamenta antifasciste della nostra società che non è accettabile.

UCIC – Una città in comune Pisa

