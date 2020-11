Video: Il Servizio Sanitario Nazionale e il rilancio della Sanità Pubblica: ripartiamo dai diritti

La Rete delle Città in Comune ha organizzato il 22 novembre 2020 una iniziativa dal titolo “Il Servizio Sanitario Nazionale e il rilancio della Sanità Pubblica: ripartiamo dai diritti”.

Un percorso per mettere insieme analisi, problematiche, ma soprattutto prospettive, consapevoli che la pandemia ha evidenziato la fragilità del sistema che negli anni ha distrutto il Sistema Sanitario Nazionale che invece va ripristinato, rilanciando il sistema di salute pubblica, accessibile e gratuita, e ripartire dai diritti, per restituirli a tutte e tutti.

L’iniziativa nazionale ha tentato di mettere ordine nel bailamme di notizie e fatti – veri, distorti o taciuti – che fanno perdere il quadro d’insieme dell’emergenza sanitaria, la vera gravità della situazione e, soprattutto, di individuare le responsabilità su ritardi e disorganizzazioni, frutto delle scelte politiche che vengono al pettine dopo anni di “abbandono” e tagli.

Lo si è fatto affrontando il tema della sanità territoriale, della gestione con cui venti regioni hanno agito in maniera diversa, la maggior parte delle volte conflittuale con il governo, e spesso solo per mera ricerca di consenso e non per affrontare davvero la pandemia.

Sono intervenuti il Dr. Vittorio Agnoletto, autore del libro “Senza Respiro”, un’inchiesta indipendente su ciò che è accaduto in Lombardia; il Dr. Paolo Sarti medico pediatra in Toscana, “risparmiata” dalla prima ondata del virus ma zona rossa nella seconda ondata; la prof.ssa Marina Boscaino portavoce nazionale del “Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica e la rimozione delle diseguaglianze“.

Autonomia differenziata che oggi è inserita come collegato alla legge di bilancio arrivata alle Camere, in cui si profila una sorta di baratto fra una manciata di risorse e lo sdoganamento definitivo di una scelta che è fra le cause della disorganizzazione e tragica inefficacia in campo sanitario

L’incontro è stato introdotto da Anna Camposampiero, co-portavoce di Milano in Comune ed è stato concluso da Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa per Una Città in Comune, entrambi componenti del coordinamento della Rete della Città in Comune.

