VIDEO | Intervento di Ciccio Auletta alla assemblea di Campi Bisenzio “Un altro volo è possibile – Si al Parco della Piana”

17 DICEMBRE 2025

Cooperiamo insieme per fermare il modello bipartisan della speculazione, della rendita e del primato dell’interesse privato sull’interesse pubblico.

Il nostro intervento all’importante assemblea a Campi Bisenzio. Ringraziamo il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliferri, i comitati, le associazione, i movimenti, gli amministratori, le amministratrici e tutto il pool legale che sta istruendo il ricorso a cui abbiamo aderito.

Intervento di Ciccio Auletta alla assemblea di Campi Bisenzio del 17 dicembre 2025

