VIDEO | Palestina: Mentre il paese blocca le strade e i porti, noi oggi abbiamo bloccato il consiglio comunale di Pisa.

Lo abbiamo urlato dalle piazze che avremmo bloccato tutto e lo abbiamo fatto: mentre il paese blocca le strade e i porti, noi oggi abbiamo bloccato il consiglio comunale.

Ci siamo messi al centro dell’aula, seguiti subito dai consiglieri e dalle consigliere di opposizione, e abbiamo iniziato a leggere i nomi dei bambini e delle bambine morte per mano di Israele.

Abbiamo chiesto di convocare un consiglio straordinario sulla Palestina per il 2 ottobre e finché non lo abbiamo ottenuto siamo rimasti a leggere uno dopo l’altro i nomi delle giovanissime vittime di questa strage.

Le nostre richieste sono chiare e dirette al consiglio e alla giunta: riconoscere lo stato di palestina, interrompere tutti i rapporti istituzionali e commerciali diretti e indiretti a livello comunale e nazionale con Israele, sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, esprimere solidarietà a Francesca Albanese e gemellarsi con Gaza.

Diritti in comune (Una città in comune, Rifondazione comunista Pisa)

