VIDEO: Pisa per chi la vive e non per chi la compra

Rispondiamo al sindaco Conti che sui giornali si vanta di attrarre a Pisa i grandi capitali privati.

Quale è il prezzo di queste operazioni?

Il patrimonio pubblico è un bene prezioso ed insostituibile per garantire il diritto all’abitare, spazi sociali e culturali, per costruire un nuovo modello di economia. E invece la destra lo sta svendendo, anche attraverso attraverso un massiccio trasferimento di funzioni alle società partecipate così che il controllo pubblico sia reso più difficile. Non solo.

Se al contempo grandi fondi immobiliari investono in student hotel (con camere a prezzi esorbitanti e che di fatto sono vere e proprie strutture ricettive per turisti) e alberghi di lusso, la città diventa un parco giochi dove tutto costa tantissimo e non più un luogo dove vivere.

Nel frattempo il verde pubblico è mangiato dai parcheggi mentre si dà il via libera a nuove cementificazioni.

Per noi non c’è alcun buon risultato, ma la scelta di una strada senza più senza ritorno. Pisa sta subendo quei processi di gentrificazione e turistificazione che già in altre città come Firenze stanno producendo risultati devastanti e dove ormai vivere è impossibile. Bisogna fermare il dilagare della speculazione che divora le città da tutti i punti di vista, producendo lavoro sempre più precario e povero.

Vogliamo una Pisa per chi la vive e non per chi la compra, in cui siano realmente tutelate i diritti con costi di vita sostenibili per le persone e non adattati al turismo di lusso o per studenti solo ad alto reddito.

Giulia Contini per Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

