Vigili del Fuoco: giovedì mozione in Consiglio comunale per chiedere il ritiro dei provvedimenti disciplinari. Il sindaco e la maggioranza non si sottraggano alla discussione

Il Consiglio comunale di Pisa si esprima con chiarezza nella seduta di giovedì 22 gennaio, in solidarietà con i rappresentanti sindacali USB dei Vigili del Fuoco e con i lavoratori colpiti da contestazioni disciplinari perché il 22 settembre, nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla USB a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza, hanno osservato un minuto di silenzio mettendosi in ginocchio davanti alla bandiera palestinese, in solidarietà alle decine di migliaia di vittime di Gaza.

Per questo abbiamo depositato una mozione e chiediamo al sindaco e a tutte le forze politiche di esprimersi da qui a giovedì per chiarire se intendono discuterla oppure sottrarsi al confronto pubblico, e per capire quale indirizzo politico intendano assumere al riguardo. Il Consiglio comunale non può evitare di affrontare e di prendere posizione di fronte a un attacco repressivo durissimo e inquietante da parte del Viminale guidato dal ministro Piantedosi.

Ricordiamo infatti che simili provvedimenti, se confermati, potrebbero portare alla sospensione con decurtazione dello stipendio o persino, in forma estrema, al licenziamento, con l’accusa di aver “discreditato il Corpo” per aver indossato l’uniforme durante una manifestazione in occasione di uno sciopero. A screditare il nostro Paese è, al contrario, il Governo Meloni, complice di un genocidio e alleato di criminali di guerra, non chi ogni giorno, indossando quella uniforme, rappresenta i valori fondativi della nostra Repubblica.

Si tratta di una palese intimidazione che si inserisce in un clima generale di repressione e che, nel caso specifico, si connette alla proposta del Governo di militarizzare il Corpo dei Vigili del Fuoco, equiparandoli a operatori di pubblica sicurezza.

Questo attacco ai sindacalisti USB dei Vigili del Fuoco e ai lavoratori è un chiaro attacco al diritto di sciopero e alla libertà di espressione sanciti dalla nostra Costituzione. Si inserisce in una strategia repressiva complessiva che il Governo Meloni sta portando avanti contro chi in questi anni è sceso in piazza contro il genocidio e a fianco del popolo palestinese.

Questa aggressione contro i Vigili del Fuoco si connette strettamente alle inchieste contro gli insegnanti che nelle scuole organizzano momenti di discussione con Francesca Albanese, contro gli studenti e le studentesse che occupano scuole e università, contro i lavoratori e le lavoratrici che hanno scioperato.

L’iniziativa del Viminale contro Mariotti e i suoi colleghi riguarda tutte e tutti, perché è l’ennesimo attacco alla democrazia del nostro Paese da parte del Governo Meloni, che sta portando avanti, anche con i decreti sicurezza, una torsione autoritaria sempre più preoccupante.

Per questo nella mozione chiediamo che il Consiglio comunale esprima “piena solidarietà a Claudio Mariotti e a tutti i Vigili del Fuoco colpiti da provvedimenti disciplinari per il gesto compiuto il 22 settembre 2025 e vicinanza a tutti i lavoratori e le lavoratrici che subiscono repressione per aver esercitato diritti costituzionali”.

Nel documento depositato il Consiglio comunale chiede inoltre al Ministero e al Governo “il ritiro immediato delle contestazioni disciplinari nei confronti dei Vigili del Fuoco coinvolti e il pieno rispetto della libertà sindacale, di sciopero e di espressione”.

La mozione impegna infine il sindaco e la giunta: “a trasmettere la mozione al Ministero dell’Interno, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento”; “a esprimere pubblicamente, a nome della città, solidarietà ai Vigili del Fuoco colpiti e la condanna di ogni forma di repressione del dissenso” e “a vigilare affinché nel territorio comunale siano sempre garantiti i diritti democratici di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, cittadine e cittadini”

Diritti in comune – Una città in comune – Rifondazione Comunista

