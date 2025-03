Vigili del Fuoco: no ai tagli del personale nello scalo pisano. Sosteniamo la denuncia di USB Vigili del Fuoco con una mozione in Consiglio comunale

Condividiamo l’allarme lanciato dal Coordinamento USB dei Vigili del Fuoco di Pisa riguardo al previsto taglio di 16 unità di personale all’interno del distaccamento aeroportuale, come previsto dal Decreto Interministeriale che riduce la categoria di alcuni aeroporti italiani, tra cui quello di Pisa, declassandolo alla 7ª categoria ICAO.

Si tratta di una decisione gravissima a cui è necessario opporsi con fermezza. Un taglio lineare di questo tipo, come denunciato da USB Vigili del Fuoco, avrebbe pesanti ripercussioni sulla capacità di garantire adeguatamente le attività di sicurezza e soccorso all’interno di uno scalo così importante come quello pisano, che vede tra l’altro la compresenza di infrastrutture militari e civili.

Ancora una volta si pensa di risparmiare sulla sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e della cittadinanza, in un aeroporto che oggi raggiunge quasi i 6 milioni di passeggeri l’anno.

Per questo motivo, sosteniamo la protesta del sindacato di base contro i tagli previsti a seguito del declassamento alla VII categoria ICAO dell’aeroporto di Pisa. Da parte nostra, ci impegneremo a portare avanti queste richieste presentando una mozione in Consiglio comunale per contrastare questo provvedimento e garantire che vengano mantenuti tutti i mezzi, il personale e le risorse necessarie per l’attività dei Vigili del Fuoco all’interno dello scalo pisano.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

