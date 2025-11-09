Villaggio 100 fiori: intervengono i vigili del fuoco. Inquilini inascoltati da anni dalla Giunta Conti | Video

VIDEO: Giulia Contini con gli abitanti di 100 fiori >>

Era il 30 settembre 2021 quando, come coalizione Diritti in Comune, ci presentammo davanti alla 2ª Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa, allora presieduta da Marcello Lazzeri, per segnalare le gravi criticità strutturali di un edificio composto in gran parte da alloggi pubblici.

Da allora non abbiamo mai smesso di occuparcene. Successivamente — dicembre 2023, settembre 2024 e con un sollecito a gennaio 2025 — abbiamo più volte chiesto e sollecitato la convocazione della Commissione, la presenza di Apes e dell’assessora Bonanno, portando tutte e tutti a constatare di persona le condizioni del Villaggio.

Anche gli abitanti, dal canto loro, hanno scritto una lettera al Sindaco nel gennaio 2025, ma non hanno mai ricevuto risposta.

Pochi giorni fa, il 4 novembre, a seguito della chiamata dei Vigili del Fuoco da parte di alcuni residenti, è stata disposta la chiusura immediata dei sotterranei e delle cantine. Va sottolineato che questo è solo uno dei tanti problemi strutturali che affliggono le case di Piazzale Martin Luther King.

Oggi gli abitanti si trovano di fronte a un ordine preciso: sgomberare tutto entro il 12 novembre, con orari prefissati. Ciò significa che molte persone saranno costrette a prendere ferie per svuotare le cantine e mettere in salvo i propri beni.

Ma questo può bastare?

Parliamo di alloggi pubblici dove piove dentro le case, dove d’estate le temperature diventano insostenibili, dove si registrano gravi infiltrazioni e ammaloramenti tali da mettere in dubbio la stabilità stessa dell’edificio. Come e con quali risorse verranno effettuati gli interventi necessari?

Durante la visita al Villaggio con tutte le autorità competenti, avevamo avanzato una proposta chiara: se non è possibile sostenere tutti i lavori insieme, si realizzi almeno un piano di intervento pluriennale. Si individuino le urgenze, si definisca una strategia e si trovino le risorse per intervenire.

Da allora, però, è calato un silenzio assordante. Un silenzio che oggi viene rotto ancora una volta dal grido di denuncia di chi vive nelle case popolari, ma anche dei privati che subiscono l’inefficienza di Apes, che in questo condominio detiene la maggioranza degli appartamenti.

Torneremo sull’argomento con un question time al prossimo consiglio comunale e ripresentando nuovo urgente argomento in seconda commissione.

Le case popolari non sono “case di nessuno”: sono case di tutti, come insegna la storia del Villaggio 100 Fiori. Una storia di riappropriazione, di recupero, di comunità. Una vittoria storica per il diritto all’abitare, che oggi rischia di crollare — letteralmente — sotto il peso delle infiltrazioni e dell’incuria di una gestione pubblica che sembra aver dimenticato la dignità dell’abitare.

Noi continueremo a difenderla, sempre.

Giulia Contini per Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

