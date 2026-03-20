Villaggio Cento Fiori: i lavori costeranno 1,7 milioni. Ad ora risorse non stanziate, nessun programma per inizio lavori, non individuata la ditta

Si è svolta oggi pomeriggio dopo mesi dalla nostra richiesta, la seduta della Seconda commissione sulla grave situazione in cui da mesi vivono gli inquilini del Villaggio Cento Fiori

Ma come al solito abbiamo avuto poche risposte dalla Giunta Conti.

A seguito delle nostre continue domande abbiamo appreso dagli uffici che i lavori necessari, per rispondere a quanto prescritto dai Vigili del Fuoco nello scorso novembre dopo i crolli, costeranno 1 milione e 700 mila euro ma la cifra potrebbe anche crescere ulteriormente

Si tratta esattamente della stessa cifra che la destra vuole sperperare per realizzare il parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto. Nella ultima variazione di bilancio avevamo proposto di cancellare questa previsione ed utilizzarla non a caso per i lavori del Villaggio ma la destra l’ha bocciata.

Ad ora intanto queste risorse invece la Giunta ancora non li ha stanziati nel bilancio, quindi abbiamo chiesto in che tempi intendono trovarli.

La risposta è stata inconsistente. Nulla ci è stato detto più che un “ci stiamo lavorando” sulla questione del parcheggio per i residenti.

Insomma, la vicenda è molto complessa al contrario di quello che si deve fare che, invece, è molto chiaro: trovare i soldi ed eseguire tutti i lavori richiesti dai Vigili del fuoco.

Continueremo a insistere perché la destra smetta di raccontare che ha a cuore le persone fragili e agisca in tempi rapidi visto che ad oggi non c’è alcuna data per l’inizio dei lavori, non c’è un progetto definitivo, e deve essere anche individuata la ditta che deve realizzare l’intervento.

La casa è una priorità e le risorse per diritto all’abitare vengono sempre prima di un parcheggio che, oltretutto, devasta la città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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