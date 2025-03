Villaggio Centofiori: Comitato degli inquilini ascoltato in Commissione grazie alla nostra iniziativa. Ora servono risposte da Comune e Apes

Finalmente si è svolta, dopo mesi e mesi, in Seconda Commissione Consiliare Permanente, l’audizione da noi richiesta nello scorso mese di settembre del Comitato del Villaggio Centofiori che con forza e determinazione da anni chiede al Comune e ad Apes alcuni interventi rivendicando un abitare degno per tutte e tutti gli abitanti del Villaggio. Ancora una volta sono emersi con chiarezza i ritardi, per non parlare della totale inerzia sia del Comune sia di Apes a fronte di criticità che si trascinano da anni ma che anche grazie alla nostra iniziativa, e alla lotta del Comitato non possono essere più ignorate.

La seduta è stata, infatti, l’occasione per sentire direttamente dalla voce degli abitanti le difficoltà del loro vivere quotidiano ma anche le tante proposte che dal basso sono state elaborate in riunioni pubbliche con un atteggiamento sempre propositivo e costruttivo.

E’ emersa con forza la richiesta di un rispetto delle regole e delle normative vigenti da parte di tutte le parti in causa a partire dal Comune ed Apes, su troppi aspetti latitanti.

La seconda richiesta ribadita in tutti gli interventi del Comitato è la necessità di tutelare la qualità della vita dentro il Villaggio per tutte e tutti avendo l’obiettivo di includere tutte le famiglie a partire da quelle che hanno problemi di fragilità sociale e di integrazione rilanciando la necessità di vero funzionamento del meditatore culturale.

A questo si aggiungono le necessità di controlli contro l’abbandono di rifiuti davanti ai cassonetti del Vilaggio, manutenzioni mancanti, accessibilità degli spazi e delle case ad oggi non garantire per persone con disabilità, la sistemazione dei tetti e dei sotterranei.

Importantissimo è stato il fatto che questi problemi sono stati sempre inseriti all’interno di una idea ribadita dal Comitato di mantenimento della proprietà pubblica e della cura che lo stesso deve avere per queste case in quanto patrimonio di tutte e tutti.

In questo contesto abbiamo chiesto nuovamente che sua fatta chiarezza sui costi e sugli interventi che Apes deve e può sostenere, e sulla questione dei debiti condominiali e sulle morosità di alcuni inquilini ERP per cui APES e quindi il Comune risultano solidalmente responsabili con gli assegnatari.

Dopo questa ulteriore commissione Apes e Comune non possono più trincerarsi dietro rinvii e silenzi e noi li incalzeremo perché siano date risposte agli abitanti del Villaggio Centofiori.

Tutte le case popolari devono rispettare e garantire la dignità dell’ abitare, il villaggio cento fiori è un luogo storico nato dall’ aggregazione e dalla difesa dei diritti. Oggi quella comunità chiede aiuto, da anni, per preservare un luogo prezioso in tutte le sue potenzialità.

