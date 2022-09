Villaggio Centofiori: da un anno la destra impedisce il sopralluogo della Commissione consiliare

Quasi un anno fa il nostro gruppo ha depositato la richiesta di un sopralluogo della seconda Commissione consiliare permanente al Villaggio Centofiori. La richiesta intendeva rispondere prontamente a quanto emerso da una assemblea cittadina, promossa dal comitato degli abitanti, che aveva denunciato varie criticità mai risolte in questi anni da APES. Tali criticità sono rimaste, e si sono in quest’anno persino aggravate, visto il disinteresse della maggioranza e della giunta.

Nonostante i ripetuti solleciti, il presidente della Commissione Marcello Lazzeri (Lega), non aveva mai calendarizzato l’argomento, venendo meno al suo ruolo istituzionale e dimostrando scarsa attenzione rispetto alle questioni abitative della nostra città. Dopo un anno di solleciti e rinvii, siamo alla beffa: il Presidente Lazzeri ha finalmente calendarizzato per la settimana prossima una riunione in Comune sul Villaggio Centofiori, ma ha ignorato che la nostra richiesta prevedeva espressamente il sopralluogo, necessario a nostro avviso per rendersi conto di persona della situazione e confrontarsi con gli abitanti. Per altro, non sarebbe stata la prima volta di un sopralluogo della Commissione per visionare le condizioni delle case popolari e parlare con gli inquilini.

Si tratta di un fatto inaudito: di cosa ha paura la Lega e la maggioranza nel fare questo sopralluogo? Perché, essendo l’argomento richiesto da un anno dal nostro gruppo, non si è consultato con noi prima di modificarne l’oggetto, in violazione al regolamento dello stesso consiglio comunale, e calendarizzarlo? Denunciamo con forza questa condotta inqualificabile. Parteciperemo alla Commissione, perché il tema ci sta molto a cuore e vogliamo confrontarci con le organizzazioni sindacali e con il comitato degli abitanti, chiedendo ad APES di farsi carico delle criticità segnalate. Ma non possiamo fare a meno di segnalare questa mancanza di ascolto e attenzione nei confronti dei cittadini e delle cittadine.

Ciccio Auletta, capogruppo “Diritti in Comune”: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Federico Oliveri, candidato alla Camera per “Unione Popolare”

Mi piace: Mi piace Caricamento...