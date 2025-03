VITTORIA: Il licenziamento di Simone è illegittimo

VIl 20 marzo 2025, la corte d’appello del Tribunale di Firenze ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento del delegato sindacale della Filcams-Cgil Simone Casella da parte di Worsp, la ditta che si occupa della vigilanza presso l’ospedale di Cisanello, avvenuta il 9 dicembre 2021, condannando l’azienda al pagamento di 8 mensilità e delle spese processuali.

E’ stato confermato quello Simone e tante e tanti insieme con lui abbiamo sostenuto dal primo momento: il licenziamento di Simone era illegittimo, una ritorsione nei confronti di un delegato sindacale scomodo, che aveva condotto battaglie importanti in un settore difficile e caratterizzato da paghe da fame come quello dei servizi fiduciari e di vigilanza.

Sebbene il riconoscimento delle sue ragioni sia tardivo, la lotta scaturita per combattere questa grave condotta antisindacale ha permesso a Simone di andare avanti: la solidarietà è uno strumento indispensabile per portare avanti questo tipo di lotte.

Noi non dimentichiamo però quanto accaduto in consiglio comunale in questi anni con le mozioni presentate dalla nostra coalizione, a sostegno di Simone e di tutti quei delegati sindacali che sono sempre più sotto attacco delle aziende perchè lottano per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, bocciate dalla destra. Non dimentichiamo i silenzi e la mancanza di iniziative dell’Aoup, la stazione appaltante, a fronte delle condizioni in cui i lavoratori della Worsp hanno dovuto lavorare.

Oggi come ieri siamo al fianco di Simone e di tutte e tutti i delegati sindacali che con determinazione, e subendo anche ritorsioni, lottano per un lavoro e un salario degni.

