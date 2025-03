Zona Aeroporto: grazie alla nostra segnalazione emerso finalmente un parcheggio abusivo operante da anni. Lunedì question time in consiglio comunale

Dopo che il 29 gennaio in Prima Commissione di Controllo e Garanzia era emerso che il parcheggio Aeroporto Pisa Park in via San Giusto benché abusivo fosse ancora in attività, il nostro gruppo consiliare lo aveva segnalato alla Polizia municipale lo scorso 29 gennaio. L’11 febbraio gli agenti della PM hanno riscontrato nel loro sopralluogo che l’attività era esercitata totalmente in forma abusiva e il 4 marzo hanno chiesto all’ufficio del SUAP di emettere un provvedimento inibitorio di cessazione immediata dell’attività.

Ancora una volta l’azione trasparente e determinata a tutela dell’interesse pubblico produce effetti importanti. Una situazione semplicemente scandalosa, che si protrae da anni e anni, mostra che il sistema di controlli dell’amministrazione comunale è assolutamente inadeguato. Infatti questa società dal 2013 ad oggi è stata sempre pienamente funzionante, realizzando ricavi importanti in una zona altamente remunerativa come è quella dell’aeroporto, senza mai essere in possesso della SCIA; il Comune, infatti, aveva dato parere negativo al suo rilascio prima nel 2013 e nuovamente nel 2024 poiché questa area è a destinazione agricola.

Come è possibile che su una area di 900 metri quadrati un parcheggio funzioni abusivamente per oltre 10 anni senza nessun intervento che ne inibisca il funzionamento? Come hanno funzionato in questi 10 anni i controlli su questa area, o meglio come non hanno funzionato?

Lunedì 24 marzo porteremo un question time in consiglio comunale per sapere se il SUAP ha emesso il provvedimento di cessazione immediata dell’attività richiesto dalla Polizia municipale. Manterremo il fiato sul collo all’amministrazione fino a quando il terreno agricolo non sarà stato liberato dalle auto.

Questo è solo l’ennesimo caso, particolarmente clamoroso, di attività di parcheggio irregolari in zona aeroporto che sono emerse grazie anche alle nostre iniziative. Andremo fino in fondo perché non si ripetano simili conclamate situazioni di illegalità.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

