Zona Aeroporto: un parcheggio totalmente illegale che per anni ha fatto introiti abusivamente

Si è appena conclusa la Prima Commissione di Controllo e Garanzia nel corso della quale si è nuovamente affrontato la questione del parcheggio in zona san giusto, vicino all’aeroporto, su cui nell’ultimo consiglio comunale abbiamo fatto un question time all’assessore Dringoli senza ricevere alcuno dei chiarimenti necessari.

Le prime risposte sono arrivate nella seduta di oggi e mostrano un sistema di controlli dell’amministrazione comunale assolutamente inadeguato. Questa società dal 2013 ad oggi è funzionante e quindi ha fatto ricavi importanti, in una zona altamente remunerativa come è quella dell’aeroporto, senza mai essere in possesso della SCIA, visto che il Comune ha dato parere negativo al suo rilascio prima nel 2013 e nuovamente nel 2014, essendo questa area a destinazione agricola e non a parcheggio.

Come è possibile che su una area di 900 metri quadrati un parcheggio funzioni abusivamente per oltre 10 anni e non si intervenga inibendone il funzionamento?

Quando lo scorso 29 gennaio abbiamo appreso che l’attività era abusiva ma funzionante abbiamo subito mandato una segnalazione alla Polizia Municipale, dalla quale ancora non abbiamo mai avuto risposta su come tutto questo sia stato possibile. Come hanno funzionato in questi 10 anni i controlli su questa area, o meglio come non hanno funzionato?

Negli scorsi anni grazie a nostre iniziative abbiamo fatto emergere la presenza di altre attività di parcheggio non regolari nella zona aeroporto. E questo è l’ennesimo caso clamoroso su cui riteniamo nostro dovere andare fino in fondo perché non si ripetano più simili e conclamate situazioni di illegalità.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...