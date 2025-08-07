ZONA ROSSA: da parte di Fratelli d’Italia spudorata propaganda razzista, mentre Questura e Prefettura limitano il provvedimento rispetto a gennaio. Mai un lager in Toscana come richiesto dalla Lega

Lo abbiamo detto e ripetuto: la zona rossa alla Stazione è una misura inutile, potenzialmente discriminatoria e creatrice di nuove emarginazioni e forme di violenza.

Ma è una misura pienamente funzionale alla propaganda della Destra (in Comune e in Parlamento, viste le indebite ingerenze dell’onorevole Ziello). Da quando è in vigore il provvedimento, si sta assistendo a una rincorsa tra le forze di maggioranza tra chi si intesta la zona rossa e chi cerca di mostrarsi più razzista degli altri.

Ma andiamo con ordine: che la creazione della zona rossa sia un atto funzionale alla propaganda politica non lo diciamo solo noi o qualche sindacato di polizia, lo dicono i fatti e le ordinanze della Prefettura.

Infatti, dopo che a marzo erano scaduti i due mesi della prima zona rossa, creata anche quella su richiesta di Conti, la Prefettura non aveva evidentemente ritenuto necessario prorogarla. Solo a luglio, cavalcando qualche fatto di cronaca avvenuto nei pressi della Stazione e cercando di intercettare il giustificato malcontento e senso di insicurezza di alcune persone che risiedono o gestiscono attività nella zona, la Destra è tornata alla carica, chiedendo di rinnovare il provvedimento. Ma questa volta Prefettura e Questura evidentemente hanno messo un freno alle richieste: la zona rossa è entrata in vigore sì, ma solo nella fascia serale, dalle 19 all’una di notte. Come a dire: il provvedimento di gennaio era palesemente eccessivo e impegnava inutilmente personale della Questura, accontentatevi di questo.

Ma, nella stanca rincorsa a chi la spara più grossa in un mese, quello di agosto, tradizionalmente ricco di boutade senza fondamento, tutto ciò non basta alla campagna elettorale permanente della Destra rinfocolata dalle imminenti elezioni regionali. La Lega in Regione chiede un Cpr in Toscana, cioè un vero e proprio lager in cui i diritti dei migranti sono sospesi e calpestati. Non da meno Fratelli d’Italia che rilancia, chiedendo a mezzo stampa che la zona rossa venga estesa a via Cattaneo, dando la colpa a una “multietnicità incontrollata” delle “strade terra di nessuno”,e aggiungendo che “è evidente che molti dei nuovi arrivati si dedicano ad attività criminali piuttosto che cercare un lavoro dignitoso”.

Affermazioni razziste, ingiustificabili e intollerabili come il silenzio davanti alla scoperta dell’addestramento dei torturatori libici nella base della folgore Pisana a cui da poco Conti ha addirittura consegnato la cittadinanza onoraria.

Si tratta di affermazioni e scelte gravi che alimentano ideologie bellicistiche senza alcuna vera proposta politica che possa valorizzare tutta la potenza che risiede nella multietnicità dei luoghi, per creare ponti di pace e non di guerra.

Del resto la gravità delle affermazioni e delle scelte politiche della destra pisana fa il pari solo con la gravità delle politiche migratorie di questo governo:che smantella ogni struttura di accoglienza (dalla rete Sprar alle buone pratiche di Riace), fa la guerra alle ong che salvano ogni giorno decine di vite nel Mediterraneo, e dall’altro salva però il torturatore Almasri dal mandato di cattura internazionale: troppo utili sono agli affari del Governo i lager che gestisce in Libia per nostro conto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...