Ecco cosa scrivevamo a inizi marzo 2023, alla vigilia del festeggiamento per i 10 anni di Una città in comune

UNA CITTÀ IN COMUNE: DIECI ANNI VISSUTI (MOLTO) PERICOLOSAMENTE MA (MOLTO) FELICEMENTE

All’inizio fu una sfida bislacca, improbabile: riunire alla Limonaia tante e tanti che negli anni avevano fatto di tutto, e negli ambiti più diversi, per la giustizia sociale, per l’ambiente, per la pace, per i diritti. E capire se potevano trasformare questo lungo lavorìo in rappresentanza politica. Dare voce cioè all’interno del Comune alle tante vertenze, sensibilità, aspettative che negli anni avevano incontrato, sostenuto, animato. E ovviamente, per cambiare a fondo la città: facendola diventare sostenibile, vivibile, accogliente, giusta e operatrice di giustizia, rispettosa, carica di futuro.

A dispetto delle tante difficoltà, la sfida divenne realtà: una lista di cittadinanza aperta a 360 gradi, saldamente e chiaramente collocata dentro i valori e gli obiettivi della sinistra, concentrata non sugli slogan o sulle alchimie partitiche bensì al contrario sui contenuti: “che fare”, “quali concreti interessi difendere”, “quali proposte avanzare”, “quale futuro dare alla città”.

In dieci anni il piccolo battello corsaro senza riferimenti nazionali, senza ricchi e interessati finanziatori, senza accomodamenti utili a conquistarsi fettine di potere, ha navigato a volte faticosamente, per lo più in acque ostili, ma sempre tenacemente, con coerenza, in modo persino intrepido. Proprio grazie a questa navigazione tenace e a dispetto della scarsità di mezzi, il battello corsaro ha conquistato visibilità e consensi, è divenuto punto di riferimento per vertenze e gruppi, ha imposto visioni alternative su una miriade di questioni dove il messaggio unanime del centrodestra e del centrosinistra era quello dell’adeguamento passivo all’esistente, ai poteri forti, a scorciatoie apparentemente scontate ma alla fine inique o devastanti.

Una città in comune, il piccolo battello, è ancora e sempre una piccola realtà, ma oggi come al momento della sua nascita nutre grandi, anzi smisurate, ambizioni: perché Pisa e coloro che la abitano meritano molto di più di quel che hanno ora e di quel che hanno avuto negli ultimi decenni, perché il degrado ambientale non può aspettare come non possono aspettare le ingiustizie – materiali e simboliche – che sempre più affliggono la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini del pianeta.

Il nostro navigare – lo abbiamo già detto – è stato un navigare faticoso, in acque spesso (molto) ostili, in molti momenti con poche forze. Ma è stato anche un navigare felice: una comunità di donne e uomini di tutte le età e di tutte le provenienze convinta di aver trovato un luogo in cui le proprie aspirazioni e le proprie speranze in un modo migliore potessero essere condivise, comunicate ad altri, fatte divenire azione politica quotidiana, cambiamento.

Dieci anni sono pochi e sono tanti. Una volta, non tanti anni fa, in politica dieci anni erano pochissimi. Oggi in dieci anni può cambiare tutto. Per noi sono tanti e pochi allo stesso tempo.

Sono tanti per le tantissime cose fatte, per l’esperienza accumulata, per la percezione di un’avventura che non è stata un fuoco di paglia, ma una cosa importante per la città e anche oltre le mura della città, in Toscana e forse anche in Italia.

Sono pochi a causa dell’impazienza, del senso di urgenza rispetto alle tante cose incompiute, delle tante vertenze da seguire, dei tanti progetti da far conoscere e da far vincere, della città (necessariamente) da cambiare da cima a fondo.

Dieci anni di Una città in comune: un compleanno in bilico tra felicità e impazienza, con un senso di gratitudine grande per chi è stat* protagonista di questa storia e per tutt* coloro che vi si avvicineranno.