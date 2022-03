Una città in comune ha deciso di aderire a “Che Aria Tira?”, un progetto di cittadinanza attiva e Citizen Scienze che ha l’obiettivo di costruire una rete di automonitoraggio della qualità dell’aria, in cui le associazioni, i cittadini o altre istituzioni possono costruirsi una propria centralina di monitoraggio ambientale e condividere i dati online su una piattaforma, completamente open source, all’interno di una logica di Open data, trasparenza e partecipazione.

Per questo nei mesi scorsi abbiamo installato presso la nostra sede una centralina che abbiamo autocostruito entrando a far parte di questa rete: una centralina che produce dati affidabili in linea con le 2 centraline Arpat che si trovano in via del Borghetto e ai Passi.

Dai rilievi fatti emergono dati preoccupanti: nei primi 60 giorni del 2022 si sono registrati 48 sforamenti delle soglie dì PM2.5 (15ug/m3) e PM10 (45ug/m3) definite dall’OMS per i valori dì media giornaliera.

Nelle prossime settimane procederemo all’installazione di una seconda centralina nel quartiere di Porta a Mare, cosa che le cittadine e i cittadini chiedono da anni: porteremo avanti una campagna in tutta la città per la creazione di una rete di auto-monitoraggio capillare, lanciando anche alcuni incontri e progetti che coinvolgano i cittadini e le cittadine in tutti i quartieri.

In questa pagina pubblicheremo informazioni aggiornate provenienti dalle nostre centraline autoprodotte e più in generale informazioni sulla qualità dell’aria (meglio dire sull’inquinamento dell’aria) e sullo stato di salute dell’ambiente nella nostra città.