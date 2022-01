“Caso Worsp”: grave il mancato intervento dell’Aoup. Solidarietà ai lavoratori

Un lavoratore deve ricorrere al Pronto soccorso per disturbi legati al freddo per aver passato alcune ore sotto la pioggia e nessun riparo. Un episodio vergognoso. Un episodio che è accaduto in questi giorni nella nostra città, presso uno degli ospedali dell’eccellenza Toscana, l’Ospedale di Cisanello, sotto gli occhi di tutti.

A denunciare l’accaduto è stata la Filcams Cgil. E si tratta dell’ennesimo grave episodio che riguarda la ditta Worsp che si occupa della vigilanza dell’ospedale, ditta che solo qualche settimana fa ha licenziato in tronco un lavoratore e delegato sindacale della stessa Filcams, proprio perché voleva tutelare i lavoratori, i suoi compagni, proprio da queste indegne condizioni di lavoro.

Da mesi e mesi il sindacato chiede la realizzazione di una struttura dove i lavoratori possano trovare riparo e non stare al gelo, ma ad oggi nulla, anzi la Worsp nega il problema e non vuole trovare una soluzione, confermando ancora una volta una condotta che mira a non riconoscere i diritti minimi dei propri dipendenti.

Ma la cosa più grave è il mancato intervento dell’Auop rispetto a questa azienda, essendo la stazione appaltante. In questi anni grazie alla mobilitazione dei lavoratori sono emerse numerose criticità fino ad arrivare al licenziamento del delegato sindacale e a questo incredibile episodio per cui un lavoratore è dovuto ad andare in Pronto Soccorso per le condizioni in cui era costretto a lavorare. A fronte di tutto ciò la Aoup non ha preso alcuna iniziativa e la situazione è peggiorata di giorno in giorno.

E’ inaccettabile che un ente pubblico gestisca così un appalto senza richiamare la Worsp ai suoi doveri. Chiediamo che l’Azienda intervenga subito per risolvere tutti questi problemi e che al contempo il lavoratore licenziato sia subito reintegrato.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

