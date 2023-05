17 Maggio: giornata contro l’omolesbobitransfobia

Questa data simbolica rapprxvesenta per noi l’occasione di ribadire con forza la necessità di un impegno collettivo per superare ogni forma di discriminazione e violenza legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, garantendo realmente a tutt3 quella pari dignità sociale prescritta dalla nostra Costituzione. Questo impegno collettivo passa anche da politiche pubbliche partecipate, integrate e adeguatamente finanziate, capaci di contribuire a superare nel medio-lungo termine le discriminazioni (si pensi alle politiche educative, socio-sanitarie e del lavoro), ma anche di offrire risposte e supporto immediati a chi è vittima di quelle discriminazioni e violenze, attraverso, ad esempio, una rete diffusa di servizi di ascolto, supporto e accoglienza.

Questa giornata rappresenta inoltre l’occasione per ribadire come la violenza possa assumere molte forme. La violenza non è solo quella delle aggressioni in strada, ma anche quella delle discriminazioni sul lavoro, nella scuola, nei servizi, quella della quotidiana invisibilizzazione della propria identità e dei propri bisogni nello spazio pubblico, quella del linguaggio d’odio nel dibattito politico e sui media, e quella istituzionale di chi, ad esempio, nega la trascrizione degli atti di nascita delle3 figlie di famiglie omogenitoriali. Queste forme di violenza, inoltre, si intersecano e si rafforzano con le forme di violenza strutturale costituite dallo sfruttamento e dalla precarietà sul lavoro, dalle diseguaglianze sociali, dal razzismo.

Se la violenza omolesbobitransfobica assume molte forme, altrettante ne devono assumere le risposte per combatterla, con azioni e percorsi collettivi, coraggiosi e intersezionali, di cui noi ci impegniamo ad essere parte: solo una società che riconosce e rispetta le identità di tutt3 e di ciascuno è una società pienamente vivibile e umana.

