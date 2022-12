2022: UN ANNO DI LOTTE

GENNAIO

Il nostro consigliere comunale Ciccio Auletta viene denunciato da Toscana Aeroporti per aver osato criticare la società per le sue politiche. La denuncia sarà archiviata in quanto il fatto non sussiste: https://wp.me/p9fuc9-88a

FEBBRAIO

Una nuova intimidazione giudiziaria contro il nostro consigliere comunale, questa volta da parte di Stefano Bottai, che dopo aver perso la causa penale, intenta una causa civile chiedendo ad Auletta 100mila euro per aver svelato lo scandalo delle fideiussioni tossiche: https://wp.me/p9fuc9-8bA

MARZO

La nostra coalizione scopre e rende pubblico il Dpcm del Presidente Draghi che dà l’avvio al progetto della nuova mega base militare a Coltano: https://wp.me/p9fuc9-8iW

APRILE

In centinaia a Coltano all’assemblea da noi promossa contro la base. Nasce il Movimento No Base – Né a Coltano né altrove: https://wp.me/p9fuc9-8m4

MAGGIO

Per il 50° anniversario della morte di Franco Serantini depositiamo una mozione su proposta della Bfs per intitolare piazza San Silvestro a Franco: https://wp.me/p9fuc9-8qQ

GIUGNO

Il 2 giugno oltre 10mila persone sfilano a Coltano contro la nuova base militare: https://wp.me/p9fuc9-8sD

LUGLIO

Il 14 luglio “La presa della battigia”, manifestazione per le spiagge del litorale a difesa delle spiagge libere: https://wp.me/p9fuc9-8zU

AGOSTO

Azione congiunta con le liste della sinistra di Livorno e Collesalvetti a tutela della salute e dell’ambiente a fronte di un inquinamento insostenibile: https://wp.me/p9fuc9-8E3

SETTEMBRE

Pisa capitale degli sfratti, mentre aumentano gli affitti per studenti e famiglie: https://wp.me/p9fuc9-8G9

OTTOBRE

Scopriamo e rendiamo pubblico il mega progetto speculativo per la caserma Artale da qui nasce una mobilitazione in tutta la città: https://wp.me/p9fuc9-8I6

NOVEMBRE

“A scuola senza paura”, promuoviamo una fortissima ed ampia protesta contro la decisione del comune di non partecipare al bando regionale per le scuole contro la violenza di genere: https://wp.me/p9fuc9-8Qb

DICEMBRE

Presentiamo la nostra proposta di bilancio alternativo alla giunta Conti: https://wp.me/p9fuc9-8V9

PER UN 2023 DI PACE, LOTTA E DIRITTI! AUGURI A TUTTI E TUTTE VOI!

