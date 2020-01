Abbandono Domus Galileiana: uno scandalo. La Regione e il Comune intervengano subito

“La situazione in cui versa la Domus Galileiana è un scandalo non solo per la città di Pisa ma per tutta la Toscana”. E’ questo il primo commento dei consiglieri regionali Tommaso Fattori e Paolo Sarti di Sì Toscana a sinistra e di Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa per la coalizione Diritti in comune.

“Ci troviamo davanti ad una importantissima e preziosa istituzione, che il prossimo anno compirà 80 anni, lasciata volutamente ed irresponsabilmente in uno stato di abbandono da parte anche degli enti locali. Come è pensabile tutto ciò poi per una città che è stata candidata dalla giunta leghista a Capitale della cultura per il 2021?”

“Occorre in primo luogo accertare le responsabilità di questo disinteresse all’interno della Regione e del Comune – proseguono i consiglieri – , verificare attentamente le mancanze degli enti locali che hanno portato a questa situazione e avviare subito un investimento in termini politici ma anche di risorse da investire”.

“Per queste ragioni – concludono Fattori, Sarti e Auletta presenteremo nella giornata di lunedì sia in consiglio comunale sia in consiglio regionale una mozione per richiamare la Regione e il Comune di Pisa alle proprie responsabilità e per sollecitare una immediata iniziativa con tutti i soggetti coinvolti per un rilancio della Domus Galileiana”.

