Aeroporto a Firenze: sabato assemblea pubblica

Cosa occorre per battere la destra di Conti?

Come ben spiegato da Marco Ricci, ecco perché per battere la destra di Conti serve una coalizione della sinistra ampia e plurale alternativa al centrodestra e al PD, fondata su un programma partecipato, e non una lista alleata con il PD a prescindere da qualsiasi contenuto, come proposto da Paolo Malacarne.