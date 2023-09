Alberi secchi nel Parco Europa

A seguito di un sopralluogo nel Parco Europa (Parco di Cisanello) abbiamo constatato con sommo dispiacere che un gran numero di alberi recentemente messi a dimora sono completamente seccati, come dimostrano le foto qui di seguito.

Dal momento che a marzo scorso il sindaco Conti aveva parlato di “un gran giorno per la città di Pisa e in particolare per il quartiere di Cisanello, perché finalmente possiamo mettere a disposizione dei cittadini un grande polmone verde di 60mila metri quadrati con quasi 700 nuovi alberi”, abbiamo fatto un’interpellanza per sapere se sia stato fatto un censimento del totale delle piante morte e per conoscere la causa di tale grado di fallimento dell’impianto.

Inoltre abbiamo chiesto se esista una clausola di sostituzione degli alberi nel contratto di chi ha fornito le piante oppure se nel bilancio sia prevista una specifica voce per la sostituzione degli alberi morti.

Non vorremmo che il polmone verde si trasformasse in un polmone marrone.

Una città in comune

Le foto del nostro sopralluogo









