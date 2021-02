Amazon, un modello di sfruttamento: solidarietà ai lavoratori in lotta

Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai lavoratori che in questi giorni stanno scioperando e manifestando davanti al magazzino Amazon di Pisa, aperto pochi mesi fa.

Da giorni, in tutti gli stabilimenti Amazon, si svolgono proteste dei lavoratori diretti e indiretti, a difesa dei loro diritti. Amazon, nota per incarnare un modello di sfruttamento dei lavoratori, nell’anno della pandemia ha visto triplicare i suoi utili. E ciò nonostante parla di cassa integrazione per le persone che, lavorando per i corrieri, consegnano la merce: le stesse persone che questo sistema spreme allo sfinimento ogni giorno. Senza tutele e salari adeguati. Con ritmi di lavoro forsennati.

Amazon ha fatto credere di portare economia al territorio, ma questo modello di impresa non può che impoverire il territorio su cui risiede, economicamente e socialmente. Per questo, mentre il sindaco Conti si faceva i selfie sul cantiere pronto a tagliare il nastro il giorno dell’inaugurazione, noi ci opponevamo all’arrivo della più nota multinazionale dell’e-commerce.

Sosteniamo dunque le rivendicazioni della UIL Trasporti, che hanno indetto la protesta e dei lavoratori, e chiederemo che il consiglio comunale prenda subito posizione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

