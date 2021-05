Attenzione alta sugli effetti dell’inchiesta Keu sul nostro territorio

Sicurezza-Salute-Occupazione: 1 maggio 2021 Cisanello

Intervento di Una città in comune al presidio del 1° maggio davanti l'ospedale di Cisanello. + PER assunzioni immediate nella sanità territoriale e ospedaliera, nella scuola, nel trasporto pubblico locale + PER il superamento del sistema degli appalti e la reinternalizzazione dei servizi e di lavoratori e lavoratrici + PER ripristinare condizioni di dignità, garanzie, tutele, diritti per tutte e tutti lavoratori e lavoratrici + PER una nuova stagione di rinnovi contrattuali che restituiscano salari adeguati ad una vita dignitosa