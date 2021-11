Caritas di Pisa: nella nostra città aumentano le povertà anche in questa seconda parte del 2021

Trasporto pubblico locale

Da sempre ci siamo opposti alla totale privatizzazione del trasporto pubblico locale nella nostra Regione che il Pd con la giunta Rossi ha portato avanti. Dopo una vicenda durata più di 10 anni il primo novembre è entrato il nuovo gestore, Autolinee Toscana, e come era abbondantemente prevedibile non mancano criticità che purtroppo col tempo cresceranno. Ecco i primo frutti avvelenati delle politiche del centrosinistra anche in questo settore che si è pervicacemente voluto privatizzare. Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo cosi presentato un question time, e l'assessore Dringoli ci ha risposto che il Comune non riesce ad interloquire con la società per i disagi provocati, tra aumenti ingiustificati dei biglietti e tratte scomparsa, ad eccezione di scambi per Pec a cui spesso non arrivano neanche risposte. Questa è la punta dell'iceberg di una situazione molto grave su cui occorre attivarsi subito a difesa del diritto alla mobilità per tutte e tutti. Tutto questo mentre a livello nazionale il Governo Draghi si prepara alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici dei Comuni. Fermiamoli!