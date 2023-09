Case popolari: case del Comune o case di nessuno?

La Giunta Conti non ha mai stanziato i 450 mila euro promessi per la ristrutturazione straordinaria del quadrilatero di via Merlo.

Si tratta di soldi che ancora oggi non sono a disposizione per i lavori.

Si tratta di soldi che sono stati promessi molte volte ai cittadini con conferenze stampa e annunci sull’imminente inizio dei lavori, già dal 2020.

La Giunta deve delle spiegazioni ai cittadini a cui questi lavori sono stati promessi durante questa e durante la precedente campagna elettorale.

BASTA BUGIE E BASTA AGLI SPRECHI DI RISORSE PUBBLICHE PER INTERVENTI TAMPONE CHE NON RISOLVONO PER NIENTE IL PROBLEMA.

Le case popolari sono case del Comune e chi ci abita ha diritto a vivere in un luogo sano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...