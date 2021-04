Comitato pisano della campagna “No profit on pandemic”: le nostre richieste

Anche a Pisa un comitato per la campagna “No profit on pandemic”.

Le nostre richieste:

1- SALUTE PER TUTTI/E:

Abbiamo tutti/e diritto alla salute. In una pandemia, le ricerche e la tecnologia dovrebbero essere condivise ampiamente, velocemente e in tutto il mondo. Un’azienda privata non dovrebbe avere il potere di decidere chi ha accesso a cure o vaccini e a quale prezzo. I brevetti forniscono ad una singola azienda il controllo monopolistico sui prodotti farmaceutici essenziali. Questo limita la loro disponibilità e aumenta il loro costo per chi ne ha bisogno.

2- TRASPARENZA ORA!

I dati sui costi di produzione, i contributi pubblici, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini e dei farmaci dovrebbero essere pubblici. I contratti tra autorità pubbliche e aziende farmaceutiche devono essere resi pubblici.

3- DENARO PUBBLICO, CONTROLLO PUBBLICO

I contribuenti hanno pagato per la ricerca e lo sviluppo di vaccini e trattamenti. Ciò che è stato pagato da tutti/e, dovrebbe rimanere nelle mani di tutti/e. Non possiamo permettere alle grandi aziende farmaceutiche di privatizzare tecnologie sanitarie fondamentali che sono state sviluppate con risorse pubbliche.

4- NESSUN PROFITTO SULLA PANDEMIA

Le grandi aziende farmaceutiche non dovrebbero trarre profitto da questa pandemia a scapito della salute delle persone. Una minaccia collettiva richiede solidarietà, non profitti privati. L’erogazione di fondi pubblici per la ricerca dovrebbe sempre essere accompagnata da garanzie sulla disponibilità e su prezzi controllati ed economici . Non deve essere consentito a Big Pharma di depredare i sistemi di assistenza sociale.

5- SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI BREVETTI

110 paesi, su 164 che fanno parte del WTO(World Trade Organization), capeggiati da Sud Africa e India hanno chiesto la sospensione dei brevetti su vaccini e farmaci anticovid per permetterne la produzione in tutto il mondo, così da tutelare il diritto alla vita ed alla salute ed evitare lo sviluppo di varianti incontrollabili. Un appello di 100 premi nobel e 60 ex-capi di stato al presidente USA Biden, sostiene la richiesta di sospendere i brevetti. Ma Big Pharma non vuole, e per le regole del WTO ci vuole la maggioranza dei 3/4. Se i paesi Ue si schierassero per la sospensione, questa si potrebbe fare immediatamente.

Noi sosteniamo la necessità di sospendere i brevetti, sostienila anche tu firmando l’iniziativa dei cittadini europei a questo link: https://noprofitonpandemic.eu/it/

Per contattarci: noprofitonpandemic.pisa@gmail.com

Comitato pisano della campagna “No profit on the pandemic”

Scarica qui il volantino.

