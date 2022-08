Con Unione Popolare

Nei prossimi giorni metteremo tutto il nostro sforzo nella raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste di Unione Popolare per la partecipazione alle elezioni del 25 settembre.

Nato il 9 luglio scorso, questo percorso non ha avuto il tempo per articolarsi in un progetto politico partecipato e radicato di sinistra a causa dell’accelerazione elettorale.

Raccogliere le firme è quindi un passo necessario e assolutamente non scontato, per cui chiediamo l’appoggio di tutte e tutti, in modo da contrastare la chiusura del quadro democratico che centrodestra e centrosinistra stanno provando a realizzare.

Non solo raccoglieremo le firme: ci impegneremo con tutte le nostre forze nella brevissima ed anomala campagna elettorale che si sta aprendo: sostenere Unione popolare significa sostenere concretamente e realmente i principi e i valori della nostra Costituzione, a fronte di tutti gli altri schieramenti che in questi anni l’hanno manomessa e tradita in nome delle politiche neoliberiste e guerrafondaie che stanno distruggendo le persone e i territori. Non solo in Italia, ma nel mondo.

La nostra è ancora una scelta partigiana chiara e inequivocabile: a difesa della pace e dei diritti!

Una città in comune

