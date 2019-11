Concetto Marchesi: servono risposte ed interventi

Come da tradizione, non appena inizia a piovere, la struttura del Concetto Marchesi che ospita due scuole (Liceo “F.Buonarroti” e “Santoni”) viene colpita in decine di punti da infiltrazioni d’acqua che scende dai soffitti e lungo le pareti sugli alunni, sugli insegnanti e sul personale amministrativo, ausiliario, tecnico.

Gli interventi per rendere finalmente agibili le aule e i locali spettano alla Provincia: è necessario che ci sia un impegno straordinario perché finalmente si determinino le condizioni di sicurezza per studenti e lavoratori in una struttura che da anni è al centro dell’attenzione per limiti di sicurezza e condizioni di disagio ambientale per chi studia e lavora in queste scuole.

Siamo davanti ad una situazione insostenibile che si ripete sistematicamente senza che chi governa a livello locale e nazionale dia risposte adeguate assumendosi tutte le responsabilità conseguenti.

Dopo anni di discussione e assurdi progetti di finanziarizzazione che ad oggi sono fermi non si ha ancora un’idea sul futuro di questa scuola, ma cosa ancora più grave è che non è in alcun modo chiaro cosa si voglia fare, con quali risorse e quale sia l’ente pubblico che se ne debba occupare portando fino in fondo il progetto.

Tanti, troppi, sono stati gli annunci e le promesse, ma in realtà abbiamo assistito con gli ultimi governi tanto di centrosinistra quanto di centrodestra ad un taglio sistematico delle risorse per l’edilizia scolastica. I soldi ci sono ma come sempre è una questione di priorità.

A chi si riempe la bocca quotidianamente con la parola sicurezza è evidente che non interessa nulla delle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di studenti e lavoratori.

Chiediamo quindi alla Provincia non solo interventi adeguati, ma di individuare gli strumenti necessari per affrontare e risolvere definitivamente una condizione emergenziale; è diventato inoltre improrogabile l’impegno del Comune di Pisa affinché rimuova il blocco delle permute per poter lavorare su un progetto realistico di riqualificazione della scuola.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

