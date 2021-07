Consiglio comunale: Gennai sempre più fazioso mentre la maggioranza scappa dal caso Mannocci

La situazione democratica in Consiglio comunale dopo la seduta dello scorso 6 luglio è sempre più grave alla luce di una condotta sempre più faziosa del leghista Alessandro Gennai che reitera comportamenti, sin dal suo insediamento, che nulla hanno a che vedere con l’imparzialità ma che sono, anzi, smaccatamente di parte. Non un Presidente del Consiglio ma un Presidente della Lega così spudorato in certi comportamenti da portare anche gli alleati, Fratelli d’Italia e Forza Italia, a prenderne le distanze in diverse occasioni.

Nell’ultima seduta Gennai ha, infatti, impedito, come invece previsto e sempre avvenuto per prassi fino a ieri, di unificare la discussione delle mozioni presentate dalla Lega, da Diritti in comune, e da FdI sul tema della nuova legge regionale sulla casa, dando così spazio solo a quella della Lega. Si tratta di un evidente abuso del Presidente del Consiglio per dare visibilità solo al suo partito, violando i diritti delle altre forze politiche nel poter discutere i propri atti. Un episodio mai avvenuto prima.

Purtroppo costantemente si ripetono episodi simili frutto anche della debolezza di una maggioranza che si sottrae costantemente dalle discussioni per divisioni interne.

Sempre nella seduta di ieri la maggioranza ha bocciato per la seconda volta la nostra richiesta di discutere la mozione in merito al rifiuto del consigliere della Lega, Gino Mannocci, in qualità di rappresentante del Cda di Toscana Aeroporti, di presentarsi in Seconda Commissione di controllo e garanzia per riferire in merito alle scelte strategiche che la società sta prendendo riguardo alla questione dell’handling e del masterplan.

Si tratta di un fatto gravissimo che il rappresentante di parte pubblica nominato dal Comune tenga questa condotta ma ancor più grave e il silenzio e il comportamento omissivo del Sindaco Conti che lo ha indicato e dei partiti della maggioranza che coprono questa condotta, tanto più in una fase così delicata come è quella che lavoratori e lavoratrici vivono.

Da parte nostra esporremo nuovamente al Prefetto la grave situazione che si è determinata nuovamente in Consiglio comunale al fine di difendere gli spazi democratici e la pluralità dell’istituzione stessa e incalzeremo Sindaco e destra sul caso del consigliere Mannocci che a questo punto è diventato più che un caso uno scandalo.

Gabriele Amore, capogruppo Movimento 5 stelle

Ciccio Auletta, capogruppo Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Matteo Trapani, capogruppo Partito Democratico

Antonio Veronese, capogruppo Patto civico

