Continua incessante il nostro lavoro di trasparenza sulla nuova base militare nel Parco di san Rossore (CISAM). 

Il 19 ottobre abbiamo chiesto di avere copia del verbale del tavolo interistituzionale dello scorso 18 ottobre che ha sancito la decisione delle istituzioni di realizzare la nuova infrastruttura militare nel cuore del Parco di San Rossore ad eccezione della pista per i mezzi che si farà a Pontedera, utilizzando in parte le risorse del Ministero della Infrastrutture e in parte quelle che dovranno essere stanziate nella prossima legge di bilancio dal Ministero della Difesa.

Contro questo piano abbiamo dato una prima grandissima risposta collettiva con il corteo dello scorso 21 ottobre che ha dimostrato con chiarezza e determinazione che questa base non sarà mai realizzata né a Pisa né altrove.

Nei prossimi giorni il Movimento No Base si ritroverà per definire i prossimi passaggi e invitiamo tutte e tutti a partecipare.

Di seguito il verbale del tavolo sottoscritto che abbiamo richiesto ed ottenuto.

