Corteo per la Palestina, Cariche agli studenti e alle studentesse: violenza gratuita e ingiustificabile delle forze dell’ordine. Il Questore sia rimosso subito

Quanto è avvenuto questa mattina a Pisa al corteo degli studenti e delle studentesse per la Palestina è di una gravità inaudita. Il corteo assolutamente pacifico è stato prima bloccato in via San Frediano e quindi è stato immotivatamente e ripetutamente caricato dagli agenti in assetto antisommossa con diversi studenti e studentesse che sono stati feriti e portati via in ambulanza. Alcuni sono anche anche stati fermati e chiediamo che siano subito rilasciati

Siamo di fronte ad una violenza gratuita, ingiustificabile e fuori controllo a parte forze dell’ordine che hanno creato e prodotto una situazione inaccettabile, impedendo alle studentesse e agli studenti di poter liberamente manifestare come prevede la nostra Costituzione.

Il Questore deve rispondere di questi fatti gravissimi in prima persona, con un quartiere militarizzato e reparti fuori controllo che hanno picchiato chi gli si parava davanti, e ne chiediamo la rimozione da Pisa.

Quello che è accaduto oggi nella nostra città si inserisce in un clima più generale di repressione e censura che da settimane si sta portando avanti nel nostro paese contro chi protesta e scende in piazza per chiedere l’immediato cessato il fuoco e fermare il genocidio in atto contro il popolo palestinese.

Agli studenti e alla studentesse va tutto il nostro sostegno e solidarietà.

