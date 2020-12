Da Corporacion America un atto di ritorsione, in nome del profitto, contro le istituzioni democratiche

L’annuncio da parte dell’ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, di rompere i rapporti con il Comune di Pisa è un atto inaccettabile, una ritorsione che deve essere respinta da tutte le forze politiche e dalle istituzioni.

Non è pensabile che un soggetto privato ponga veti sulle decisioni e prese di posizione che liberamente e democraticamente una assemblea elettiva assume. Non è tollerabile che una società privata provi a delegittimare un Comune, ma più in generale qualsiasi soggetto pubblico, nel momento in cui assume, per di più all’unanimità, una legittima posizione su un iter urbanistico, pur se contrastante con gli interessi privati della società. Tanto più poco dopo aver ottenuto 10 milioni di euro di finanziamenti dalle istituzioni, considerate evidentemente dall’azienda soltanto elargitrici di denaro pubblico.

Si tratta di un fatto molto grave. Sono in gioco i rapporti fra interessi pubblici e interessi privati e l’invadenza esplicita di questi ultimi nella sfera pubblica punta a minare e delegittimare gli equilibri democratici delle istituzioni.

Non esitiamo a definire questa azione di Corporacion America un atto intimidatorio, con cui si dichiara nemico chiunque non tuteli i profitti della società, fosse anche un’istituzione pubblica, come appunto il Comune di Pisa, in questo caso.

Rivendichiamo, quindi, la piena sovranità del Consiglio comunale di assumere le proprie decisioni nell’interesse pubblico, e invitiamo tutti i soci pubblici, a partire dalla Regione, a prendere una posizione chiara di condanna nei confronti delle dichiarazioni di Naldi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

