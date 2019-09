Emergenza Clima: proposte per il dimezzamento delle emissioni al 2030

Mentre l’amministrazione leghista sembra disinteressarsi completamente della tematica, Una città in Comune propone delle azioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli scienziati dell’IPCC in termini di riduzione delle emissioni di CO2 (-50% al 2030, -100% al 2050).

Per passare dalle parole ai fatti non basta dichiarare l’Emergenza Climatica, ma occorre capire come si possa fare così tanto in così poco tempo, garantendo che le misure siano eque e non scarichino il peso del cambiamento sulle spalle dei più deboli.

I primi settori da affrontare sono la mobilità e la generazione energetica, fino ad arrivare alla piantumazione massiva di alberi in città. Qui il documento con cui vogliamo aprire un dibattito in città affinché si cominci al più presto il percorso di riduzione delle emissioni.

Non abbiamo più tempo da perdere.

Una città in Comune

Mi piace: Mi piace Caricamento...