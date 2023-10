21 ottobre – San Piero a Grado (Pisa)

FERMARE L’ESCALATION

Contro guerra, armi e fossile

No alla base militare né a Pisa né altrove

SCARICA le grafiche e i manifesti e DIFFONDI la manifestazione nel tuo quartiere o nella tua città!

Stampa, invia, attacca, sparpaglia, distribuisci o utilizza in qualsiasi altro modo ti venga in mente per diffondere FERMARE L’ESCALATION!

A questo link trovi tutti i materiali per la diffusione: https://fermarelescalation.org/scarica-e-diffondi/

LEGGI e CONDIVIDI l’appello della mobilitazione, lo trovi a questo link: https://fermarelescalation.org/appello_alla_mobilitazione/

Mi piace: Mi piace Caricamento...