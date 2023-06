Geofor: solidarietà ai lavoratori. Richiesta una audizione in commissione di azienda e sindacati

Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori della Geofor che in questi giorni, come denunciato dal sindacato di base USB, hanno subito aggressioni fisiche, dopo le numerose verbali ricevute svolgendo il proprio lavoro.

Simili atteggiamenti non possono essere tollerati ed è importante che siano stati resi immediatamente pubblici, perché non diventi “normale” scaricare su addetti e operatori eventuali problemi del servizio.

È importante che non cada il silenzio su questi episodi, ma che in primis le amministrazioni comunali e Geofor intervengano a tutela dei lavoratori.

Troppo spesso responsabilità generali vengono fatte ricadere sui lavoratori, trasformando gli operatori e le operatrici agli occhi dei cittadini e delle cittadine in colpevoli degli eventuali disservizi, mentre turni estenuanti e pesantezza delle mansioni provocano incidenti e malattie professionali.

Non è quindi accettabile che si generi un clima che può sfociare nelle. In giustificabili reazioni denunciate in queste settimane.

Occorre dire, quindi, parole chiare a tutela delle centinaia di lavoratori e lavoratrici che svolgono un servizio fondamentale e logorante.

Per questo abbiamo proposto un argomento nella seconda commissione di controllo e garanzia chiedendo l’audizione di Geofor e delle organizzazioni sindacali, per affrontare le criticità esistenti, a partire da chi opera nei centri di raccolta in cui si sono verificati tra gli episodi più pesanti.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

