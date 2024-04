Il 25 Aprile saremo alla manifestazione nazionale di Milano

I rischi di demolizione dei fondamentali elementi di civiltà politica e di convivenza civile che abbiamo dati per scontati in decenni di vita repubblicana sono ormai davanti agli occhi di tutti, come sul piano globale sono ormai all’ordine del giorno guerre scatenate e persino invocate e genocidi che rimandano ai più orribili scenari novecenteschi.

Le risposte da dare a queste drammatiche sfide devono essere davvero incisive e al tempo stesso di massa, ampie e convinte.

E’ per questo quindi che saremo a Milano, alla manifestazione nazionale per il 25 aprile, portando con noi il nostro impegno quotidiano contro i fascismi rinascenti, contro l’intolleranza, contro la militarizzazione del dibattito pubblico, dei territori, dei corpi e delle menti.

Una città in comune – Pisa

