Il 5 marzo finalmente si discute della tramvia in Commissione consiliare su nostra richiesta

Che fine ha fatto il progetto della tramvia, nonostante i ripetuti annunci della Giunta Conti? E’ quello che da tempo ci chiediamo e per questo abbiamo depositato un argomento in Prima Commissione Consiliare permanente per capire quale sia lo stato dell’arte: finalmente il prossimo 5 marzo la discussione arriverà in Commissione e vedremo di fare chiarezza, sia sul lavoro fatto dalla amministrazione sia sulla azione condotta per reperire eventuali risorse, che ad oggi non ci sono. Anche su questo il centrodestra che governa a livello locale e nazionale deve dei chiarimenti alla città, smettendola con la propaganda.

Ma al di là del singolo progetto è necessario redigere al più preso un piano per una vera rete tranviaria estesa, con adeguati volumi di trasporto lungo le direttrici principali, accompagnata da un rafforzamento dei treni locali e integrata con gli altri mezzi di trasporto sostenibile in ambito urbano. In assenza di questo non stupisce il fatto che Pisa non abbia saputo intercettare in questi anni alcun finanziamento, perdendo tempo ed occasioni.

