In piazza con i lavoratori di Mondoconvenienza

Dal 30 maggio i lavoratori di Mondo Convenienza del magazzino di Campi Bisenzio sono in sciopero.

Nell’Italia “Repubblica democratica fondata sul lavoro” le cooperative in appalto impongono loro il CCNL del settore delle pulizie, mentre l’attività che essi svolgono rientra indubbiamente nella tipologia della logistica.

Si tratta di circa 500 euro lordi al mese di differenza in busta paga.

Questi gli orari di lavoro: dal lunedì al venerdì, 10 o 14 ore al giorno.

L’azienda è indagata per caporalato e sfruttamento, ma la polizia è intervenuta contro i lavoratori, sgombrando i loro presidi con la forza, e alcuni sono stati picchiati da caporali, subendo lesioni che hanno portato al ricovero ospedaliero. Pratiche di squadrismo fascista in un paese nel quale una Ministra del Governo è socia di un gruppo indagato per bancarotta e falso in bilancio.

L’ultima aggressione ha colpito Ijaz, delegato Sì Cobas della ACCA Srl di Seano, picchiato sotto la sua abitazione da due uomini a volto coperto.

Per domenica 23 luglio, a sostegno dei lavoratori in sciopero, è indetta una manifestazione a Campi Bisenzio in piazza Matteotti, alle 20.30.

Noi porteremo la nostra solidarietà, invitando tutte e tutti a partecipare.

Una città in comune

Mi piace: Mi piace Caricamento...