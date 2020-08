Incontro con gli operatori culturali pisani. Dalla lega solo parole e nessun impegno reale

Nessuna risorsa e nessun impegno da parte della giunta e della maggioranza per il settore cultura colpito duramente dalla emergenza Covid 19. Surreale l’ultima seduta della terza commissione consiliare permanente nella quale la maggioranza si è profusa in proclami di solidarietà e di volontà di istituire (come richiesto dagli operatori culturali) un tavolo di programmazione e coprogettazione per il breve e per il medio periodo ma contemporaneamente non ha voluto votare un nostro odg che avrebbe reso reale tale impegno, rimandando poi a settembre la definizione dei criteri di accesso e del funzionamento. Hanno annunciato comunque che nella prima commissione di settembre il tavolo verrà costituito, su quello vigileremo affinchè l’impegno sia mantenuto.

Le.politiche della giunta Conti stanno creando un deserto in culturale e sociale in città che avrà ripercussioni economiche pesantissime su centinaia di addetti di questo settore per i quali non si prevede alcun intervento a loro sostegno. Tutto questo avrà anche effetti negativi sul turismo e sulla qualità della vita di Pisa che non che ripartire proprio dalla cultura.

Serve una grande mobilitazione cittadina contro queste politiche e una grande riattivazione dal basso di iniziative e azioni per un rilancio delle politiche culturali cittadine

Olivia Picchi

Francesco Auletta

Gabriele Amore

Mi piace: Mi piace Caricamento...