Insorgiamo! Grande partecipazione oggi a Campi Bisenzio a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN

Anche Una città in comune a Campi Bisenzio a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN che, con la parola d’ordine #Insorgiamo, chiamano tutti e tutte a sostenere la loro vertenza e quelle che si stanno aprendo in queste settimane, dopo l’accordo per lo sblocco dei licenziamenti del 30 giugno.

I licenziamenti devono essere ritirati e lo Stato si faccia carico di garantire il lavoro, abrogazione delle leggi che consentono il lavoro precario, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e riduzione dell’età pensionabile: queste sono le misure da rivendicare per una uscita dalla crisi senza che siano lavoratrici e lavoratori a pagarne il prezzo salato.

Una città in comune

