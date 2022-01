Interpellanza: Accordo tra Comune di Pisa e Iliad

Mimmo Lucano alla festa di Una città in comune, Pisa 18 dicembre 2021 (integrale).

"Un mare di solidarietà": festa di Una città in comune, la lista di cittadinanza di Pisa. Prima del dibattito con Mimmo Lucano e Sergio Bontempelli coordinato dal consigliere comunale Ciccio Auletta, gli interventi della Casa della Donna, dell'associazione La Rossa di Lari, del Comedor Estudiantil Giordano Oliva, di Amnesty International, di Legambiente, di Greenpeace, del Distretto di economia solidale Alto Tirreno, di Possibile, di Jimuel Internet Medics for Life, di Rifondazione comunista, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e di Simone Casella delegato sindacale della Filcams-Cgil, licenziato per rappresaglia dalla Worsp.