Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Approvazione Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore di Toscana Aeroporti

Tenuto conto che per anni Toscana Aeroporti non ha avuto, contrariamente a quanto previsto dalle normative vigenti, un Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore (PCAR);

Tenuto conto che molte sono state le proteste e le istanze delle cittadine e dei cittadini al riguardo;

Tenuto conto di quanto riferito dallo stesso assessore Bedini in una interpellanza discussa nel 2021 in consiglio comunale in merito alla approvazione di questo piano da parte degli enti preposti

Si chiede al sindaco e alla giunta

a che punto sia l’iter di approvazione del Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore,

e nel caso sia stato approvato, quale sia il giudizio dell’amministrazione al riguardo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile