Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Area Via Vecellio, quali progetti oltre le palestre

Tenuto conto della risposta fornita dall’assessore Latrofa, in occasione del Consiglio Comunale di martedì 26 ottobre, alla interpellanza del gruppo consiliare Diritti in comune riguardo all’area destinata a verde sportivo in via Vecellio nel quartiere del Cep.

Preso atto che una prima parte è stata occupata dalla realizzazione del campo di calcio a 7 in erba sintetica.

Tenuto conto che, della parte restante, solo una porzione di circa 4.500 mq, ovvero all’incirca un terzo dell’area comunale ancora libera, nei progetti dell’amministrazione sarà utilizzata per il progetto di realizzazione di alcune palestre per il quartiere, cosa che da tempo gli abitanti richiedono, riguardo alle quali mancano però le risorse visto che il progetto presentato dal comune al bando governativo “Sport e Periferie” non è stato accolto.

Tenuto inoltre conto, ed è questo il punto centrale della presente interpellanza, che anche con la realizzazione delle palestre rimarrebbe inutilizzata una grande area comunale, di circa 9.200 mq compresi tra il confine dell’area attualmente destinata al progetto palestre fino al confine di proprietà comunale, sempre destinata a verde sportivo

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Se esistono progetti dell’amministrazione comunali o di altri soggetti riguardo l’area in questione compresa tra il progetto palestre e il confine comunale; Se l’amministrazione intende avviare, come richiesto anche dal già citato comitato dei cittadini, un percorso per far utilizzare questi spazi alle associazioni sportive del quartiere che richiedono spazi per le loro attività, magari attraverso un bando finalizzato alla libera progettualità delle associazioni del territorio interessate, in modo che l’area venga destinata alla fruibilità dell’associazionismo sportivo di base.

