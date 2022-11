Interpellanza: Campo aperto a La Cella

Tenuto conto di alcune segnalazioni ricevuta da cittadini in merito allo stato in cui si trova un piccolo appezzamento di terreno situato a sudest dell’impianto in concessione alla Polisportiva La Cella, dietro il lato corto est del campo di calcio a 11 principale;

Tenuto conto che questa area non dovrebbe rientrare nella concessione alla Polisportiva la Cella in quanto 1) è fuori dal perimetro recintato dell’impianto in concessione alla Polisportiva La Cella; 2) Vi si accede da un viottolo separato e sterrato che, partendo dal parcheggio dell’impianto sportivo, costeggia verso est l’argine e la pista ciclabile, ma è interrotto da un cancello su cui è stato apposto un cartello che rimanda alla ASD Frecce Pisane; 3) Sul terreno, situato oltre il suddetto cancello, è piantato un cartello, nascosto dalla vegetazione incolta, con la scritta “Assessorato allo Sport, campo aperto, circoscrizione n° 4”;

Preso atto che il suddetto “campo”: 1) è totalmente coperto da vegetazione incolta, rovi e canneti spontanei; 2) anche se fosse agibile non sarebbe fruibile dal momento che il cancello col suddetto cartello riconducibile alla ASD Frecce Pisane per accedervi è chiuso con lucchetto;

Si chiede al sindaco e alla giunta

1) Se era a conoscenza dell’esistenza di questo “campo aperto” dal momento che è riconducibile a vecchie amministrazioni, al tempo in cui esistevano le circoscrizioni come si evince dal cartello che, tra le altre, riporta “circoscrizione 4”;

2) Se si intende provvedere alla deforestazione e alla pulizia del terreno in oggetto per restituirlo alla pubblica fruibilità e nel caso in quali tempi

3) Se non ritiene utile chiedere alla ASD Frecce Pisane di collocare il proprio cancello qualche decina di metri più avanti in modo che il “campo aperto”, una volta ripulito, torni liberamente fruibile;

4) Se invece, anche il “campo aperto” è successivamente rientrato nella concessione a Asd Frecce Pisane non intenda chiedere a questa ASD di provvedere alla pulizia ed alla restituzione del “campo libero” alla fruizione sportiva.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile





