Interpellanza: Centro raccolta rifiuti a Porta a Mare

Tenuto conto della convenzione integrativa sottoscritta tra il Comune di Pisa e la Società a Responsabilità limitata “Sviluppo immobiliare srl” il 9 novembre del 2021 riguardanti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente al pian particolareggiato di cui alla schema norma 26.1 – UNI, 2, 3 4/A e 4/B, integrazioni riferite alle opere di urbanizzazione ricadenti nella UMI 4/B..

Tenuto conto che all’articolo 8 della suddetta convenzione si legge: “Articolo 8 – Stazione ecologica (articolo 5 ATTO 2012): A seguito dello smantellamento della stazione ecologica esistente all’interno dell’area del piano particolareggiato, il soggetto attuatore conferma l’impegno di cui all’articolo 5 dell’ATTO 2012, per la realizzazione della nuova stazione ecologica nell’area indicata dal Comune di Pisa, secondo il progetto definitivo presentato dalla società per azioni “Sviluppo Navicelli S.p.A.” in data 20 dicembre 2013, protocollo numero 71456, e validato dalla società per azioni “Geofor S.p.A.” con nota in data 9 gennaio 2014, protocollo numero 1273, previo deposito di idoneo titolo edilizio. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare la suddetta opera entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data di stipula di questa Convenzione integrativa”.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se la società ha realizzato la suddetta opera;

se non lo ha fatto quali sono le ragioni ad oggi del mancato intervento;

se sono trascorsi i 18 mesi previsti dalla convenzione per realizzare l’opera, e nel caso quali azioni ha intrapreso l’amministrazione per il rispetto degli obblighi assunti dalla società.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

