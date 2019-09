Interpellanza: Chiusura fontane pubbliche

Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Chiusura fontane pubblicheTenuto conto che negli ultimi mesi sono state numerose le fontane cittadine che sono state chiuse in città.

Tenuto conto che le fontane pubbliche sono un bene importante per i quartieri.

Tenuto conto che ad esempio in occasione della recente chiusura delle fontane in Piazza Sant’Antonio, Porta a Mare e Piazza della Stazione, l’assessora Bonanno rispose che erano state chiuse su disposizione della amministrazione per “usi indecorosi” quali lavarsi e far bere gli animali.

Tenuto conto che a seguito di nostra specifica richiesta degli atti con cui l’amministrazione decideva di procedere a questa chiusura il Segretario generale rispondeva: “Effettuate le dovute ricerche non si rinvengono in atti determinazioni o deliberazione riguardanti la questione in oggetto”.

Tenuto conto che nonostante i ripetuti solleciti Pisamo non ha mai fornito alcuna documentazione delle richieste che il Comune avrebbe inviato per procedere alla chiusura delle suddette fontane.

Si chiede al sindaco e la giunta

l’elenco completo delle fontane che sono state chiuse da questa amministrazione, anche per periodi temporanei, dal luglio del 2018

le motivazioni per cui è stata chiusa ogni singola fontana

copia degli atti con cui questa amministrazione ha dato disposizione a Pisamo o altri soggetti di procedere alla chiusura di ogni singola fontana.

Francesco Auletta

